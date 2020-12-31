فاجعة.. تحطم قارب في طرفاية كان يقل 14 بحارا والسلطات تنتشل أربعة جثث

فاجعة جديدة عاشتها مدينة طرفاية اليوم الخميس، بعدما تحطم قارب للصيد، مخلفا حصيلة ثقيلة من المصابين والفقودين والموتى.

وأفادت السلطات المحلية لإقليم طرفاية، أن قارب صيد تقليدي على متنه 14 بحارا تحطم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأوضح المصدر ذاته، أن تحطم القارب، تم بعد اصطدامه بأمواج عاتية عند خروجه من ميناء طرفاية، حسب المعطيات الأولية.

وفور علمها بالحادث، تدخلت المصالح المختصة، حيث تم انقاذ ثلاثة أشخاص نقلوا على الفور إلى مستعجلات المركز الصحي بالمدينة، فيما انتشلت جثث أربعة آخرين، ولا زال البحث متواصلا للعثور على باقي أفراد الطاقم.

وفي ذات السياق، فتحت السلطات المختصة، بحث للكشف عن أسباب وظروف هذا الحادث.