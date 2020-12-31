أجلت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، الجلسة الاستئنافية لملف “حمزة مون بيبي”، الذي تتابع فيه الفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام باطمة ومصممة الأزياء عائشة عياش.
وأجلت محكمة الاستئناف في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، النظر في الملف المذكور لغاية 6 يناير المقبل من أجل الشروع في المرافعات.
ويواجه المتهمون في الملف المذكور تهم ”الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، والمشاركة في ذلك، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بافشاء أمور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيأة منظمة، والتهديد.
وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد قضت، نهاية يوليوز الماضي، بإدانة دنيا باطمة، المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها، ومتهمة أخرى، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة، وسنة ونصف سجنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جلسة استمرت لساعات طويلة.. تأجيل محاكمة باطمة ومن معها في ملف “حمزة مون بيبي” إلى الأسبوع الأول من السنة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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