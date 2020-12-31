شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي يدين محاولة استهداف الحكومة اليمنية بمطار عدن والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020 دان وزير الخارجية الكويتي الدكتور احمد ناصر الصباح العمل الإرهابي الجبان الذي تعرض له مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة اليمنية، والذي يستهدف إفشال تنفيذ اتفاق الرياض وعمل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اتصاله مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك. واكد الصباح دعم وتضامن دولة الكويت مع اليمن وجهود الحكومة في المضي قدما لتنفيذ الاتفاق والقيام بواجباتها بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.. معبرا عن خالص تعازي الكويت وصادق المواساة لاسر الضحايا ودعواته للمصابين بالشفاء العاجل. وكان الدكتور بن مبارك عبر عن تقدير اليمن لموقف الكويت حكومة وشعبا وتضامنهم مع اليمن وحكومته الشرعية.. مؤكداً عزم الحكومة الجديدة الاستمرار في العمل من العاصمة الموقتة عدن بما يضمن عودة الامن والاستقرار وتطبيع الاوضاع في كافة المحافظات المحررة.

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