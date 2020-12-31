شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين الهجوم الغادر على مطار عدن والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020 دانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف الحكومة اليمنية يوم أمس فور وصولها لمطار عدن الدولي.

وأكدت فرنسا دعمها الكامل للحكومة اليمنية الجديدة، واعتبرت أن تشكيلها مثل خطوة إيجابية تساهم في وحدة اليمن وسلامة أراضيه. ودعت الى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع في اليمن ووقف الأعمال العدائية واستئناف المشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. وقدمت تعازيها لأسر الضحايا وعبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

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