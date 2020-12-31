شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات بسرعة اصلاح الاضرار التي تعرض لها مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020 اطلع وزير النقل اليمني عبدالسلام هادي ومحافظ عدن أحمد لملس اليوم على حجم الاضرار التي تسبب بها القصف الصاروخي الغاشم على مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة يوم أمس.

وتم التوجيه بسرعة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار

كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بسرعة اصلاح الاضرار التي تعرض لها مطار عدن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.