128867 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:29 مساءً, 31 ديسمبر 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 128867 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1499 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 121890 حالةً لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر94 %.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 11 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 84 منومًا، منهم 34 منومًا في العناية المركزة.

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