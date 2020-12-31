القارة الأفريقية تشهد ارتفاعًا في عدد الوَفَيَات والإصابات بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:02 مساءً, 31 ديسمبر 2020 م المناطق - واس أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا جديدًا في دول القارة الأفريقية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.727.345 إصابة، فيما وصل إجمالي الوَفَيَات 64760 وفاةً.

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