شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات مسيرة تبحث عن 10 مفقودين في انهيار أرضي بالنرويج والان نبدء بالتفاصيل

تبحث فرق الإنقاذ في النرويج مستخدمة الطائرات المسيرة والكلاب ، وسط تربة طينية غير مستقرة ،عن عشرة ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي في جنوب البلاد دمر أكثر من 12 مبنى أمس الأربعاء.

وأصيب عشرة آخرون، أحدهم في حالة حرجة، بعد الانهيار الأرضي الذي وقع في منطقة سكنية في منطقة ياردروم التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة أوسلو.

ومازال الوضع صعبا مع عدم استقرار التربة الأمر الذي لا يسمح لعمال الإغاثة بالتحرك ووسط درجات حرارة شديدة الانخفاض بلغت -1 درجة مئوية في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.