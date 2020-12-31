شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات مسيرة تبحث عن 10 مفقودين في انهيار أرضي بالنرويج والان نبدء بالتفاصيل
وأصيب عشرة آخرون، أحدهم في حالة حرجة، بعد الانهيار الأرضي الذي وقع في منطقة سكنية في منطقة ياردروم التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة أوسلو.
ومازال الوضع صعبا مع عدم استقرار التربة الأمر الذي لا يسمح لعمال الإغاثة بالتحرك ووسط درجات حرارة شديدة الانخفاض بلغت -1 درجة مئوية في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.
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