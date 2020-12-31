شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من مخيم العروب والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فِتْية فلسطينيين من مخيم العروب، وفتشت عدة منازل في مدينة الخليل.

وأفادت مصادرُ أمنية ومحلية في الخليل أن جيش الاحتلال اعتقل أربعة فتية قرب كلية العروب شمال الخليل، وهم: آرام بسام بنات ، وعبد الله حسين طافش، وأيوب داوود بنات ، ويوسف داوود بنات .

وأضافت المصادر ذاتها أن جيش الاحتلال فتش أحد منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة دائرة السير بالخليل وفتشته وعبثت بمحتوياته، فيما نصب جيشُ الاحتلال حاجزًا عسكريًّا على جسر حلحول شمال الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.