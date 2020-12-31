شكرا لقرائتكم خبر عن 21822 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 299 وفاة و 21822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 148738 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 10266674.

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