كورونا 'المتحول' يصل الصين

أكدت الصين تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي رصدت مؤخرا في بريطانيا، بحسب ما أعلن مسؤولو الصحة الخميس.
والمريضة المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس شابة تبلغ 23 عاما من شنغهاي، وصلت من بريطانيا في 14 كانون الأول/ ديسمبر، وفق ما أعلن المركز الصيني لمكافحة الأوبئة في مذكرة بحثية نشرت الأربعاء.
وأدخلت المصابة المستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها عوارض طفيفة. وأجرى خبراء الصحة فحص تسلسل جيني على عينات أخذت في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ”نظرا لسجل السفر من المملكة المتحدة ونتائج غير طبيعية لفحص الحمض النووي“، بحسب مركز مكافحة الأوبئة.
وأظهر الفحص أن المريضة مصابة بسلالة مختلفة عن تلك المسجلة في شنغهاي أو ووهان في السابق. وأظهرت مزيد من الفحوص إصابتها بالسلالة التي أطلق عليها بي.7.1.1 وتتفشى في المملكة المتحدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر.
وعلقت الصين الرحلات المباشرة من وإلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى في 24 كانون الأول/ ديسمبر، على خلفية السلالة الجديدة من الفيروس.
ولا يوجد حتى الآن دليل على أن الإصابة بالسلالة الجديدة يحتمل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة من كوفيد-19 أو تزيد من خطر الوفاة.
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