حادث مفجع.. مصرع 4 أطفال أثناء لعبهم بقنبلة!

وقال ألينغي لوكالة "فرانس برس": إن أحدهم (الأطفال) حمل العبوة وألقى بها آخر في الهواء وانفجرت القنبلة عندما سقطت، ومات الأطفال الأربعة على الفور.
يقع الإقليم في قلب أعمال العنف التي يُلقى باللوم فيها على مقاتلين من منظمة التعاون من أجل تنمية الكونغو، وهي طائفة سياسية دينية مسلحة مرتبطة بأكثر من ألف حالة وفاة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.
ويقول الخبراء إن هذه المجموعة التي تعرف اختصارا بـ"كوديكو" تجمع بين عدة طوائف من مقاتلي الميليشيات الذين يدعون الدفاع عن حقوق مجتمعات ليندو العرقية الزراعية.
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