بايدن "يؤرق" ترامب في "منتصف الليل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن اتخاذ إجراء سريع عند تسلم المنصب؛ لإلغاء ما وصفتها بـ"السياسات الضارة" التي أصدرتها إدارة دونالد ترامب.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء، إن إدارة بايدن ستتخذ إجراء سريعا عند تسلم المنصب بإلغاء سياسات إدارة ترامب التي لم تدخل حيز التنفيذ بحلول يوم التنصيب.

وأضافت بساكي خلال مؤتمر صحفي أن البيت الأبيض في عهد بايدن ونائبته كامالا هاريس سيصدر مذكرة تدخل حيز التنفيذ ظهيرة يوم 20 يناير/كانون الثاني من شأنها إلغاء أو تأخير ما يسمى بـ"لوائح منتصف الليل".

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد أوردت في وقت سابق أن المعينين السياسيين الذين اختارهم ترامب يخططون لإصدار مجموعة من لوائح اللحظة الأخيرة الفيدرالية قبل تنصيب بايدن.

وتتضمن قواعد من شأنها تشديد قيود الهجرة، وزيادة صعوبة فرض إجراءات حماية البيئة، وربما إلغاء المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ترامب وضعت الصيغة النهائية لقواعد فيدرالية خلال عامها الأخير أكثر من أي رئيس آخر . وهذا لا يشتمل حتى على النشاط التنظيمي الجاري منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الفترة التي تميل فيها الإدارات المنتهية إلى الإسراع في تنفيذ اللوائح الصادرة مؤخرًا.

وأوضح مركز الدراسات التنظيمية بجامعة جورج واشنطن أن الشهور الأخيرة للإدارات المنتهية ولايتها عادة ما تشهد قدرًا كبيرًا من النشاط التنظيمي.

ويرجع هذا النشاط المتزايد تاريخيًا إلى الفترة الانتقالية لإدارة جيمي كارتر، ورافقت كل عملية انتقال رئاسي منذ هذا الحين، بغض النظر عن الحزب السياسي.

وتعرف فترة "منتصف الليل" على أنها الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية التي تنعقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني ويوم التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني من العام التالي.