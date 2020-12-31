شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. تسجيل 2878 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 177996 إصابة بعد تسجيل 2878 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما أرتفع عدد الوفيات إلى 1443 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.



وعدل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرار الولوج والخروج إلى الشارع، وذلك في إطار إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فأصبح من الثالثة فجراً حتى الخامسة فجراً وذلك اعتباراً من الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) وحتى صباح يوم الجمعة الأول من يناير (كانون الثاني) 2021.

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