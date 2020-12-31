شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 60 غارة جوية روسية على داعش في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت الطائرات الحربية الروسية في الساعات الـ24 الماضية أكثر من 60 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم داعش في البادية السورية بمحافظات دير الزور، وحمص، والرقة، وحماة، وحلب.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ضربات جوية روسية، استهدفت مناطق انتشار تنظيم داعش في البادية السورية، خاصة ضمن مثلث حلب، وحماة، والرقة.

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