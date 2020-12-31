قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء ياسر عصر إلى درجة مساعد وزير الداخلية





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا، حمل الرقم 709 لسنة 2020، بترقية اسم اللواء ياسر حسن عبد الحميد عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات "سابقا"، استثنائيًا، إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية، اعتبارًا من 16 نوفمبر 2020، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

واستشهد اللواء ياسر عصر أثناء قيامه بمهام عمله، أثناء مشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

"السيسي" يوجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير جميع محطات المياه بالجمهورية

وفي سياق آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، تكاملاً مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

كما وجه أيضًا، بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار، بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة، مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.