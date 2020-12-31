شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهدى أغنية جديدة للرئيس بمناسبة رأس السنة الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقته الخاصة، أهدى أحمد تيسير مطر، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أغنية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة رأس السنة الجديدة، داعيا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل شر.

وتقول كلمات الأغنية "إرادة جيل، جيل بيعمر وراء جيل، واحنا شبابها الأبطال، كتف في كتف يا مصريين، متجمعين وعلى حبها متفقين يلا نعمر ياشباب في بلادنا واحنا قادرين.. إرادة جيل بيحافظ على خيرها ويعيش، إرادة جيل كلنا إيد واحدة شرطة وجيش".

وقد وجه تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لجميع المصريين "قيادة وشعبا" بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد "2021".

وقال مطر: "نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى ولجموع الشعب المصرى، بكافة أطيافه وفئاته بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد، داعيا المولى عز وجل للرئيس السيسى بموفور الصحة والعافية فى ظل حجم الإنجازات التى شهدتها مصر الأعوام الماضية، وفى ظل عودة مصر الجديدة إلى الساحة العالمية بقوة وتسير بخطى ثابتة نحو الريادة والعودة لمكانتها الحقيقية.

وتمنى تيسير مطر، أن يكون 2021 عام خير وبركة على مصر والمصريين، موجها التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء والمحافظين، وكبار شخصيات الدولة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر، وأن ينعم على الشعب المصرى، بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء ويحفظنا الله من وباء كورونا.

ودعا مصر المصريين إلى المزيد من التكاتف والوحدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول إلى بر السلامة، ومن أجل إعلاء مصلحة مصر العليا، مؤكدًا أن الترابط والسمو بالأخلاق من أهم مقومات الدولة القوية، لذلك يجب على الجميع إعلاء تلك القيم الروحية من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان.