شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن عن خدمات طبية جديدة لاعضاء النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن تعاقد النقابة مع أحد المعامل للتحاليل والأشعة، على أن يكون سعر مسحة فيروس كورونا بخصم يصل إلى 50% شاملة زيارة المنزل وكذلك خصم يصل إلى 60% على جميع التحاليل، وكذلك التعاقد مع إحدى العيادات التخصصية وشمل التعاقد خصم 25%علي الخدمات و خصم 50% على الكشوفات .

وأوضح نقيب الإعلاميين، تعاقد النقابة مع احدى المراكز لجراحات العيون والليزك بنسبة خصم 50% على الكشوفات و 25% على العمليات، مؤكدا أن التعاقدات الطبية لم تتوقف لتقديم الخدمة الطبية، بل تشمل النواحي التكميلية والتجميلية للأسنان والعيون وبتخفيضات تصل إلى 75% .

وتابع :" التعامل مع هذه المؤسسات الطبية والعلاجية يتم كما هو معهود على النقابة دائما بطريقة ميسرة بعيدة عن البيروقراطية على أن يتوجه العضو مباشرة إلى هذه الأماكن ببطاقة العضوية فقط دون خطاب تحويل من الطبيب أو أى إجراءات تعاقدية أخرى، التعاقد يشمل العضو والزوج والزوجة والأبناء والأب والأم للزوجين، وكذا الموظفين والاداريين العاملين بالنقابة وبنفس الصيغة التعاقدية السابقة وبدون أى رسوم للاشتراك الطبى".

وذكر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة مازالت مستمرة فى ابرام تعاقدات جديدة لأعضاء النقابة حتى تكتمل منظومة التامين الصحى الشامل و الخدمى للأعضاء، مطالبا أعضاء النقابة التواصل بشكل مباشر مع النقابة حال وجود أى معوقات أثناء تعاملاتهم مع الجهات الطبية المتعاقدة مع النقابة.