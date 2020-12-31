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الصين: العلاقة مع الجيش الأمريكي "مستقرة في المجمل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في الإيجاز الشهري اليوم الخميس إن "العلاقة بين الجيشين (الأمريكي والصين) تأثر جراء الأقوال والأفعال السلبية من جانب الولايات المتحدة وشهدا بعض التقلبات والمنعطفات".

غير أنه قال إن الجيشين حافظا على اتصالات إستراتيجية وضبط المخاطر وإن العلاقة بين الجيشين مستقرة في المجمل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع تان أن الصين تعارض المبالغة في التهديد العسكري من جانب الولايات المتحدة.

وقال تان: "الأشخاص الذين لا يحملون في أيديهم سوى المطرقة، يعاملون كل الأشياء على أنها مسامير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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