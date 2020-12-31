بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مركز توزيع لقاح كورونا بالوليدية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، المركز الصحي الحضري بالوليدية والذي جرى تجهيزه لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين ضمن 4 مواقع جرى اختيارها.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمبنى القومسيون الطبي ومستشفى الصدر بحي شرق، للوقوف سير العمل والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوافر الأدوية الطبية والأطقم البشرية

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة حجازي مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية ومدير القومسيون الطبي العام، والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة صفاء علي أبوالعلا مدير مستشفى الصدر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، توفير مراكز صحية بالمراكز للتطعيم باللقاحات وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يجري فيها إطلاع الأشخاص على الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وعيادات لمتابعة المواطنين الذين جرى تطعيمهم.