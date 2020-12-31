"الهايكا" تدعو وسائل الإعلام إلى إحترام البروتوكول الصحّي خلال إعداد وبثّ برامج الإحتفالات برأس السنة

إثر تنامي مخاطر الإنتشار المتسارع لفيروس "كورونا" في تونس، ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان اليوم، الأربعاء 30 ديسمبر 2020، بأهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام السمعية البصرية للمساهمة في التصدي لإنتشار هذا الفيروس.

كما ذكّرت "الهايكا" جميع القنوات التلفزية والإذاعية بضرورة مزيد الإلتزام بالضوابط الضامنة لحماية الصحة العامة خلال إعداد وبث البرامج الخاصة بالإحتفال بالسنة الإدارية الجديدة 2021.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى إحترام قواعد البروتوكول الصحي وتوفير كل متطلبات السلامة في الأستديوهات وخارجها والإقتصار على عدد قليل من الجمهور أو تقديم البرامج دون جمهور.

وشدّدت على ضرورة الحرص على إحترام تطبيق كل قواعد السلامة الصحية من قبل جميع الحاضرين بما في ذلك الضيوف (مثال: إرتداء الكمامات الصحية المطابقة للمواصفات، الاحترام التام للتباعد الجسدي، عدم الاستخدام المشترك للأدوات...).

كما دعت الهيئة الصحفيين والقائمين على مختلف البرامج المخصصة للإحتفال برأس السنة الإدارية إلى الحرص على تخصيص مساحة من الوقت لمزيد التوعية والتحسيس والتذكير بالقواعد الصحية للتوقي من فيروس "كورونا".