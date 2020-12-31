الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 14 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أربعة فتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فتية من مخيم العروب بالخليل، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة قلقيلية ومن بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان في رام الله؛ ما أدى إلى إصابة أحدهم في يده،

كما اعتقل فلسطينيا من قرية "كوبر" شمال مدينة رام الله، بعد أن اقتحمت منزله.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان، كما اعتقلت ثلاثة آخرين من طولكرم بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الماضى، ستة فلسطينيين من رام الله والخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم قدورة برام الله واعتقل فلسطينيين اثنين بعد أن داهم منزلي ذويهما وفتشهما،

كما اعتقل آخر من مخيم الجلزون.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة تفوح، ومن قرية الكوم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت آخر أثناء مروره على حاجز عسكري قرب محافظة نابلس.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا من قرية زبوبا غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني (37 عامًا)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته