أعمال شغب في العاصمة اليونانية نتيجة تمديد الحجر الصحي

أعلنت العاصمة اليونانية أثينا أنها تشهد أعمال شغب، بعد أن تم تمديد نظام الحجر الصحي حتى 6 يناير المقبل.

كما وقد تجمع المحتجون، في منطقة جوريتسا أسبروبيرجوس، في بلدة أسبروبيرغوس شمالي أثينا في مظاهرة سلمية، ثم بدأ نحو 100 شخص من المشاركين في رشق الحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف على الشرطة. وفقاً لـ سبوتنيك.

وبحسب الصحيفة: "تحولت المنطقة إلى

ساحة قتال. لمدة عشر دقائق سمع دوي متواصل لانفجارات قنابل مولوتوف. وأطلقت الشرطة بدورها الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد".

وتم فرض الحجر الصحي الكامل في 17 ديسمبر، لمدة أسبوع في ثلاث مناطق في مقاطعة أتيكا التابعة للعاصمة اليونانية، وهي أسبروبيرغوس وإيلفيسين وماندريه، بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا. وبعد ذلك تقرر تمديد هذه الإجراءات، في البداية

حتى 30 ديسمبر، ثم حتى 6 يناير.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.