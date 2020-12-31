تسجيل 16939 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك، اليوم الخميس، أعلى مستوى من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا وبلغت 16939 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة من أكثر دول المنطقة تضررا من جائحة فيروس كورونا

وسجلت إجمالا 718661 حالة إصابة و11580 وفاة بالفيروس.

تكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.