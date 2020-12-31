السفارة الأمريكية تعلق على انتشار الأمن العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 تعرّضت لتصدع كبير ولا يمكنها خدمة المواطن الذي بات محروما من أهم حقوقه، وأن الأزمات المتتالية تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم.

وأضاف نحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة كاملة والعمل الجاد على إنهاء الأزمات

التي تعصف بالبلد، وفقا لقناة الغد.

وكثفت قوات الأمن العراقية انتشارها في محيط المنطقة الخضراء بالتزامن مع دعوة فصائل مقربة من إيران للتظاهر في ذكرى مقتل قاسم سليماني.

ومن جانبها قالت السفارة الأمريكية لدى بغداد، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن البلاد الممزق

سياسيا أمنيا منذ سنوات.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة قدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الخضراء بالعاصمة والتي يقع بها مقر السفارة.

وأوضحت السفارة أنهم سيواصلون العمل معا لضمانِ مُستقبلٍ مُستقرٍ وآمنٍ للشعب العراقي.

وجاءت هذه المساعدات بعد أيام من استهداف جديد تعرضت له مقر السفارة الأمريكية عبر هجمات صاروخية نفذتها المليشيات المسلحة الموالية لإيران، وفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية.

ونفت السفارة الشائعات التي تحدثت عن مغادرة السفير ماثيو تولر أو إخلاء مبنى السفارة.