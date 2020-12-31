اليمن.. الحكومة تتعهد بإعادة الاستقرار بعد هجوم عدن

أكدت الحكومة اليمينة، اليوم الخميس، أنها ستعمل على إعادة الاستقرار البلاد بعد الهجوم الإرهابى على مطار عدن لدى وصول أعضائها للمدينة الجنوبية خلّف عشرات القتلى والجرحى.

وهز انفجاران على الأقل مبنى المطار وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان وزراء الحكومة المولودة حديثا ينزلون سلم طائرة الخطوط اليمنية وسط هتاف عشرات اليمنيين الذين تجمعوا أمام الطائرة، وفقا لقناة الغد.

وأوقع الهجوم الذي لم تتأكّد طبيعته بعد 26 قتيلا على الأقل من بينهم ثلاثة أفراد من الصليب الأحمر الدولي وصحفي يمني ومساعدة لوزير الأشغال، بينما لم يتعرض أي من الوزراء لأذى. كذلك أصيب عشرات الأشخاص بجروح وقد أظهرت لقطات مصورة بعضهم على الأرض مضرّجين بالدماء.

وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، إنّ الحكومة مصممة على العمل من عدن لمواجهة التحديات التي تعصف بأفقر دول شبه الجزيرة العربية والذي يشهد أكبر أزمة انسانية في العالم بحسب الامم المتحدة.

وأوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس “الحكومة عازمة على القيام بواجباتها والعمل على إعادة الاستقرار في اليمن ولن يثنيها هذا الحادث الإرهابي عن ذلك”.

وعملت السعودية منذ أكثر من عام على المساعدة في تشكيل الحكومة الجديدة لإنهاء الخلافات والتفرغ لمقاتلة الحوثيين الذين اقتربوا من مدينة مأرب.

ووصلت الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا إلى جانب رئيسها

معين عبد الملك، إلى عدن المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا، بعد أيام من أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في السعودية حيث يقيم منذ سنوات.

واتّهم وزراء في الحكومة الحوثيين بالوقوف خلف الهجوم، لكن مسؤولين آخرين فضلوا التريث، علما أنه سبق وتعرضت أهداف حكومية في عدن لهجمات من قبل الحوثيين بصواريخ وطائرات مسيّرة ومن قبل تنظيمات متطرفة بينها القاعدة وداعش.

وقال بن مبارك لوكالة فرانس برس إنّ “المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام ميليشيا الحوثي بهذا العمل الإرهابي البشع، حيث تم رصد إطلاق لصواريخ حوثية من مناطق الحوثيين”.

وأضاف “سيتم نشر الأدلة وبقية التفاصيل حول هذا الاستهداف الإرهابي فور استكمال التحقيقات التي تقوم بها لجنة برئاسة وزير الداخلية”، معتبرا أن هدف الحوثيين الذين لم يعلّقوا على الهجوم هو “استمرار الحرب ورفض جهود تحقيق السلام”.