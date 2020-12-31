فاوتشي يتوقع السيطرة على جائحة كورونا في الخريف القادم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 10:54 صباحًا

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، خلال مناقشة عبر الإنترنت حول الجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا، قال فاوتشي إنه “لم يفاجأ”.

زتزقع فاوتشي أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية من خلال اللقاحات تكفي لعودة “بعض مظاهر الحياة الطبيعية” بحلول خريف 2021.

وأضاف: “من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد وأن الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي. يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر”.

وقال إنه: مع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه السلالة”، مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل “تحمي من هذه السلالة بالذات”.

وقال إنه واثق من التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح، متوقعا أن تصبح التطعيمات متاحة على نطاق واسع لعامة الناس بحلول نيسان وذلك بحسب “رويترز”.