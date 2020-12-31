صواريخ “نينجا” في سوريا ورسالة ردع أمريكية جديدة لإيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كتبت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن صاروخاً أمريكياً من طراز ”نينجا“ تم استخدامه في هجوم على شاحنة بمدينة ”سلقين“ السورية يوم الثلاثاء، حيث تم تعديل الصاروخ RX9 كي يتم إطلاقه من الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز Reaper.

واستخدمت الولايات المتحدة هذا النوع من الصواريخ 6 مرات على الأقل في هجمات ضد أشخاص على صلة بتنظيم القاعدة أو منظمات إرهابية أخرى شمال سوريا، حيث يمتلك الصاروخ سيوفاً بدلاً من الرأس الحربي، ويستطيع تقطيع الهدف عند الاصطدام، تاركاً فوضى دموية، ولكنه لا يؤدي إلى إيذاء الآخرين القريبين من موقع الانفجار.

وتستخدم الولايات المتحدة صواريخ نينجا في هذه المنطقة في سوريا لتجنب الدمار الجماعي، وكدليل على أن واشنطن تعمل في تلك المنطقة، الواقعة على الحدود التركية، والتي كان يعمل فيها أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قبل الغارة الأمريكية في أكتوبر 2019 والتي قُتل فيها الزعيم المتشدد خلال وجوده بقرية ”باريشا“، على بُعد 30 كيلومترا من سلقين.

لكن سكانا محليين، وفق الصحيفة، قالوا إن الهجوم الأمريكي الأخير لم يؤد إلى مقتل أحد، ما يشير إلى فشل استخباراتي أمريكي، أو محاولة من جانب السكان المحليين لإخفاء حقيقة ما حدث.

رسائل ردع لإيران في أيام ترامب الأخيرة

اما مجلة ”بوليتيكو“ فكتبت إن الولايات المتحدة قامت بتوجيه طائرات قاذفة استراتيجية فوق الخليج، يوم الأربعاء، للمرة الثانية هذا الشهر، في استعراض للقوة يستهدف ردع إيران عن مهاجمة الأمريكيين أو أهداف أخرى لدول حليفة في الشرق الأوسط.

ونسبت المجلة لمسؤول عسكري أمريكي بارز قوله إن الرحلة التي قامت بها الطائرتان القاذفتان من طراز بي 52 جاءت رداً على إشارات بأن إيران ربما تخطط لشنّ هجمات على أهداف أمريكية في العراق أو مناطق أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتولي مهام منصبه.

وتعكس المهمة التي قامت بها الطائرات القاذفة من طراز بي 52، والتي أقلعت من قاعدة للقوات الجوية الأمريكية في نورث داكوتا، القلق المتصاعد في واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن إيران يمكن أن تقوم بانتقام عسكري في الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، في غارة لطائرة أمريكية مسيرة على موكبه قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.

وفي نفس الوقت – تقول الصحيفة – تبدو إيران قلقة للغاية من نوايا ترامب في الأيام الأخيرة لولايته، في ضوء تركيزه على تصعيد الضغوط ضد طهران من خلال العقوبات، وإجراءات أخرى تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني، وذلك بحسب “ارم نيوز”.