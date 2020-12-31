أتلتيكو ينفرد بصدارة “الليغا” بعد تعادل ريال مدريد مع إلتشي

بات أتلتيكو مدريد ينفرد وحيدا بصدارة “الليغا”، برصيد 35 نقطة بعد فوزه، مساء أمس الأربعاء، على ضيفه خيتافي بهدف لصفر وتعادل ريال مدريد مع فريق إلتشي.

واكتفى ريال مدريد أمام مضيفه إلتشي بنتيجة التعادل بهدف لمثله (1-1)، في المباراة، التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على أرضية ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، برسم الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وبادر الريال إلى التسجيل، عبر نجمه الكرواتي، لوكا مودريتش، في الدقيقة الـ20، غير أن فيديل شافيز أحرز هدف التعادل لمصلحة إليتشي في الدقيقة الـ52 من ركلة جزاء.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري بـ33 نقطة، وفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد، المتصدر، وفي المقابل يأتي إليتشي في المركز 15 بـ16 نقطة.