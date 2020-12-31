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أتلتيكو ينفرد بصدارة “الليغا” بعد تعادل ريال مدريد مع إلتشي

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حمزة المتقي 0 تبليغ

بات أتلتيكو مدريد ينفرد وحيدا بصدارة “الليغا”، برصيد 35 نقطة بعد فوزه، مساء أمس الأربعاء، على ضيفه خيتافي بهدف لصفر وتعادل مع فريق إلتشي.

واكتفى ريال مدريد أمام مضيفه إلتشي بنتيجة التعادل بهدف لمثله (1-1)، في المباراة، التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على أرضية ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، برسم الجولة الـ 16 من .

وبادر الريال إلى التسجيل، عبر نجمه الكرواتي، لوكا مودريتش، في الدقيقة الـ20، غير أن فيديل شافيز أحرز هدف التعادل لمصلحة إليتشي في الدقيقة الـ52 من ركلة جزاء.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري بـ33 نقطة، وفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد، المتصدر، وفي المقابل يأتي إليتشي في المركز 15 بـ16 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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