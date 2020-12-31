بسبب الموجة الثانية من كورونا.. مرريتانيا تمدد اغلاق المدارس

مددت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، إغلاق مؤسسات التعليم في البلاد لأسبوع إضافي، وذلك للحد من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وقالت وسائل إعلام موريتانية إنه بموجب القرار الجديد، سيمتد إغلاق مؤسسات التعليم، حتى يوم 11 يناير 2021، حسب البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الموريتاني.

وكانت السلطات قد علقت الدراسة في موريتانيا، بسبب الموجة الثانية من كورونا، مطلع شهر دجنبر الجاري، ومددت هذا الإغلاق مرتين، بسبب استمرار تفشي العدوى.

يذكر أن الجارة الجنوبية موريتانيا تعرف موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا، أعنف من الأولى، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية، بعدما باتت حالات كورونا تشغل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية للبلاد.

وسجلت موريتانيا، أمس الأربعاء، 5 وفيات بسبب الفيروس، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 202، وارتفعت الحصيلة التراكمية الرسمية للفيروس إلى14191 إصابة، من بينها 339 حالة وفاة.