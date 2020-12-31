أكادير.. تلميذة تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة في مركز للأقسام التحضيرية

عاشت مؤسسة رضا السلاوي للأقسام التحضيرية في أكادير، أمس الأربعاء، فاجعة، على إثر العثور على تلميذة مشنوقة داخل الغرفة التي تقيم فيها في الداخلية، التابعة للمؤسسة ذاتها.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالكة، البالغة من العمر 19 سنة، والتي تنحدر من مدينة تزنيت، والتي كانت تتابع دراستها في السنة الثانية شعبة الرياضيات، وضعت حدا لحياتها بطريقة مؤلمة، مباشرة بعد مغادرتها للحصة الدراسية الصباحية.

وأوضحت المديرية الإقليمية للتعليم في أكادير، في بلاغ لها، أن التحريات الأولى بينت أن الطالبة أقدمت على الانتحار بعد استكمال الحصص الدراسية الصباحية، وذلك بغرفتها في القسم الداخلي.

وأضاف البلاغ نفسه أنه فور إشعار إدارة المؤسسة من طرف زميلتها في الغرفة، تم الاتصال بالوقاية المدينة، ومصالح الأمن، التي حضرت إلى عين المكان للقيام بالإجراءات القانونية، بالإضافة إلى طبيبة الأكاديمية لمعاينة الحادث.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات في المستشفى المحلي في أكادير.