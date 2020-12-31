طقس الخميس.. طقس بارد بكل من المرتفعات وداخل المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد بكل من المرتفعات، وداخل المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، في حين ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 وناقص 2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و4 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 4 و7 درجات بالسهول الداخليةن وما بين 7 و12 درجة بالسهول الداخلية، السهول المحيطية الشمالية والوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبيةن وما بين 12 و16 درجة فيما تبقى من الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، والمنطقة الشرقية وهضاب والماس، وما بين 11 و16 درجة بكل من السايس، والواجهة المتوسطية، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط، والسهول والسواحل الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالسواحل والسهول الوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بجنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.