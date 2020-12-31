لبنان.. تسجيل 2878 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 31 ديسمبر 2020

أرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 177996 إصابة بعد تسجيل 2878 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما أرتفع عدد الوفيات إلى 1443 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.



وعدل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرار الولوج والخروج إلى الشارع، وذلك في إطار إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فأصبح من الثالثة فجراً حتى الخامسة فجراً وذلك اعتباراً من الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) وحتى صباح يوم الجمعة الأول من يناير (كانون الثاني) 2021.