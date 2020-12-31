‏الارياني: شهيد وعشرة جرحى من الصحفيين في الهجوم الارهابي على مطار عدن

الخميس 31 ديسمبر 2020

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الاياني ان المعلومات الأولية تشير الى أن الحادث الارهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن تسبب في استشهاد الصحفي أديب الجناني واصابة نحو 10 من الاعلاميين ومراسلي وكالات الانباء العربية والدولية الذين حضروا لتغطية وصول الحكومة الى مطار عدن.



‏وأكد معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن استهداف المطارات والمنشئات والاعيان المدنية سلوك لمليشيا الحوثي الارهابية، كما أن سجلها الاجرامي في استهداف الصحفيين حافل بمئات الجرائم فقد سقط على أيديها العشرات من الشهداء الصحفيين وفاقت جرائمها بحق هذه الشريحة ما ارتكبته داعش والقاعدة بحسب الاحصائيات الدولية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالصحفيين لادانة هذه الجريمة الارهابية والتضامن مع الضحايا، والعمل على ادراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الارهابية، ووضعهم في القوائم السوداء التي تستهدف الصحفيين وتقديم قيادتها للمحاكمة وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتوجه الارياني بالتعازي لاسرة الشهيد الصحفي اديب الجناني وكافة الشهداء الذين سقطوا في الهجوم الارهابي الغادر والجبان، سائلا الله تعالى الرحمة لكافة الشهداء، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.