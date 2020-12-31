شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يدين تفجيرات مطار عدن ويؤكد على أهمية استئناف العملية السياسية والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020 عبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أسفه الكبير للهجوم المؤسف على مطار عدن الدولي، مشددا على الحل السياسي لأزمة اليمن.

وأعرب غوتيريش في بيان لفرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسمه عن تعازيه لأسر الضحايا وكذلك إلى اليمن حكومة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما جدد غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم الجهود المبذولة لاستئناف عملية سياسية يقودها ويملكها اليمنيون للتوصل إلى تسوية شاملة تفاوضية للصراع. وأدت التفجيرات التي وقعت الأربعاء في مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة من الرياض، إلى مقتل وإصابة 100 شخص، وفق بيان صادر عن وزارة الخارحية

كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش يدين تفجيرات مطار عدن ويؤكد على أهمية استئناف العملية السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.