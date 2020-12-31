أمانة مجلس الوزراء تحدد موعد بدء الدوام الرسمي للعام الجديد

أعلنت الأمانة العام لمجلس الوزراء، الخميس، عن بدء الدوام الرسمي للعام الجديد يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد انتهاء عطلة أعياد رأس السنة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح (ع) وأعياد رأس السنة الميلادية، نتقدم بالتهاني والتبريكات لأهلنا المسيحيين وأبناء شعبنا العراقي العزيز، ونتطلع إلى المزيد من الاستقرار والأمن والبناء، وكل عام وأنتم بألف خير".



وأضافت الأمانة العامة في بيانها أنه "سيكون بدء الدوام الرسمي للعام الجديد، يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤".

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