أصدر الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للفصل الثالث من سنة 2020.
واضاف الجهاز ان "معدل تغير الناتج الاجمالي بالاسعار الجارية للفصل الثالث 2020 ارتفعت عن الفصل الثاني 2020 بنسبة 31.08%".
واشارت الى ان "هذه المؤشرات مع مؤشرات اخرى ستعكس حجم النشاط الاقتصادي حيث يمكن من خلالها رصد كافة تحركات التدفقات الاقتصادية الرئيسة كالانتاج والاستهلاك كما تعد هذه المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يحتاج اليها المخططون ومتخذو القرارات الاقتصادية من اجل رسم السياسات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي للإحصاء يصدر التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفصل الثالث من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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