الاستخبارات تعلن القبض على 12 إرهابياً في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس، إلقاء القبض على 12 إرهابياً منتمياً لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لعناصر عصابات داعش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 إرهابياً ضمن عصابات داعش مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".
وأضافت الوكالة أن المعتقلين "عملوا بما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة السيلاوي ووحدة الدفاع الجوي بصفة مقاتل وعنصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة".
وأضافت الوكالة أن المعتقلين "عملوا بما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة السيلاوي ووحدة الدفاع الجوي بصفة مقاتل وعنصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة".
وتابعت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير"، مبينة أنه "تم تدوين اقوالهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
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