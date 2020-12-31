العراق يستنكر تفجير مطار عدن

استنكرت وزارة الخارجية، الخميس، التفجير الذي استهدف مطار عدن، فيما اكدت موقف العراق الرافض للارهاب.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين ونستنكر التفجير الذي طالَ مطار عدن في اليمن والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين".
واضاف "نُقدِّم تعازينا لليمن الشقيق"، مشيرا الى "اننا نؤكد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف".
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