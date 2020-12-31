اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن تفكيك "لغز" وفاة فتاة ادعى ذويها انها انتحرت.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "امرأة شابة توفيت داخل منزلها في منطقة الشعب ببغداد، حيث ادعى ذويها انها انتحرت شنقا".
واضافت ان "هذه الادعاءات لم تولد القناعة لدى المحققين، حيث امر قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق من كبار الضباط المحققين برئاسة مدير شرطة الشعب وثلة من الضباط المحققين والمنتسبين".
وتابعت "بوقت قياسي تم كشف خيوط الجريمة والتوصل الى الجناة والقبض عليهم متخفين في احد البيوت ضمن دور التجاوز في حي اور".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بغداد تفكك 'لغز' وفاة فتاة ادعى ذويها انها انتحرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.