مصر تعلن عن موعد سفر مواطنيها إلى الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، عن جدولة رحلات المصريين المسافرين إلى دولة الكويت، عقب إعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير.



وأوضحت أن ذلك بحسب ما قررت السلطات الكويتية، وذلك استمرارا لعمل غرفة عمليات وزارة الهجرة في متابعة العالقين المصريين بدولة الإمارات خلال عودتهم إلى دولة الكويت عقب تعليق حركة الطيران الكويتي.

وكشفت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية عن أنه تم تحديد مواعيد سفر جديدة لدولة الكويت للمصريين العالقين بالإمارات، مشيرة إلى أن الشركات قد أخطرت نحو أكثر من 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة، بحسب اليوم السابع

وأكدت السفيرة على أنه سيتم نشر الجدول الخاص بالمواعيد الجديدة الخاصة بالمصريين العالقين بالإمارات، ومن لم يجد رحلته مدرجة بالجدول فعليه التواصل بالخط الساخن الذي خصصته وزارة السياحة والآثار لتلقي استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة.