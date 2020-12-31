شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية ترفض أي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد مندوب المملكة السعودية الدائم في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان، مشددًا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) توضيح المندوب الدائم في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين، واهتمام مباشر من ولي عهده الأمين. وطالب الدكتور الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترفض أي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.