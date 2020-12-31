شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان البريطاني يصوّت لمصلحة مشروع قانون البريكست والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق البرلمان البريطاني أمس الأربعاء، على الاتفاق التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مما يعني أن الخطوات جارية الآن ليصبح قانونا رسميا في بريطانيا.



ووافق أعضاء مجلس اللوردات، غير المنتخب، على مسودة الاتفاق التجاري بعد مناقشته لمدة ثماني ساعات تقريبا.

وبعد أن حصل على قراءة ثالثة بغير معارضة، سيحصل مشروع القانون الآن على المباركة الملكية من الملكة اليزابيث الثانية التي ستحوله رسميا إلى قانون.

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