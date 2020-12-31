حاكم دبي: 2020 عام تحديات أخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2020 عام تحديات وإنجازات أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا وتسامحنا وعطائنا وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة.



وقال في حسابه على تويتر " عام 2020 .. عام تحديات .. وإنجازات .. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا .. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا .. بتسامحنا .. بعطائنا .. عام جمع أُسرنا .. جمع قلوبنا .. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير .. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".

وأضاف 2020 علمنا الكثير .. تعلمنا أن القوة في الوحدة .. أن السعادة مع الأسرة .. أن التفوق في العطاء .. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد .. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة .. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد ..