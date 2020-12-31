شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استدعت الخارجية المصرية مساء أمس الأربعاء القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية.



وقال ببان نشر على صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك:"استدعت وزارة الخارجية مساء أمس 30 ديسمبر الجاري، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

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