شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تشتري 1.2 مليون جرعة من «سينوفارم» الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام أباد-رويترز أكدت باكستان أنها ستشتري 1.2 مليون جرعة من لقاح للوقاية من مرض «كوفيد-19» من شركة «سينوفارم» الصينية في أول تأكيد رسمي على شراء لقاح في باكستان التي تواجه الموجة الثانية من تفشي الجائحة.

وقال شودري فؤاد حسين وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني على «تويتر»: «اللجنة الحكومية قررت شراء 1.2 مليون جرعة في بادئ الأمر من لقاح الشركة الصينية سينوفارم، والذي سيطرح مجاناً على العاملين في الصفوف الأولى (لمكافحة المرض) في الربع الأول من 2021».

وكانت باكستان قد أقرت في وقت سابق هذا الشهر تمويلاً قدره 150 مليون دولار لشراء اللقاحات لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر والتي تمثل خمسة في المئة من السكان أولاً. وقال الوزير «إذا أراد القطاع الخاص استيراد أي لقاح آخر حاصل على موافقة دولية فليفعل».

ودخلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في موجة جديدة من تفشي الجائحة، إذ سجلت 58 وفاة بالمرض الأربعاء ليتجاوز إجمالي الوفيات مستوى العشرة آلاف. وسجلت كذلك 2475 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 479715 حالة.

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