شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث بروتوكول الوقاية في المؤسسات الرياضية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتعليمات الجهات المختصة في دبي، وتحديث بروتوكولات الوقاية في الأماكن العامة، قرر مجلس دبي الرياضي، عدم إلزام مراكز التدريب واللياقة البدنية والمنشآت الرياضية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية بوضع أجهزة مسح وقياس درجات الحرارة للممارسين قبل الدخول للمنشأة، اعتباراً من الأول من يناير 2021.

ويأتي الإجراء الجديد بفضل الالتزام الكبير من المنشآت الرياضية والأندية ومراكز اللياقة البدنية والممارسين فيها، وعدم تسجيل أي إصابات أو إصدار مخالفات من قبل فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي، واقتصادية دبي، للمراكز الرياضية، كما تضمن تحديث بروتوكول الوقاية لخدمة صف السيارات، وإلغاء شرط تغطية مقاعد السيارات، وعجلة القيادة أثناء خدمة صف السيارات.

وحث مجلس دبي الرياضي منظمي الفعاليات وكافة المنشآت الرياضية، ومراكز اللياقة البدنية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجميع متطلبات البروتوكول التي تم وضعها وفقاً للإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والجهات المختصة، مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على مسافة آمنة، والتعقيم المستمر.

كما أكد المجلس ضرورة استمرار منظمي الفعاليات الرياضية وكافة المنشآت الرياضية في الحفاظ على متطلبات النظافة والتعقيم، وفقاً لتكليفات السلطات، وتشمل الحفاظ على التنظيف المنتظم، وضمان احترام التباعد الجسدي والمسافة الآمنة في جميع الأوقات، ووضع اللافتات الإرشادية في أماكن واضحة.

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