أتلتيكو يواصل تشبثه بالصدارة وإلتشي يفرمل ريال مدريد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل أتلتيكو مدريد تشبثه بالصدارة عندما تغلب على ضيفه وجاره خيتافي 1-صفر مستغلاً تعثر شريط جاره ريال مدريد حامل اللقب أمام مضيفه إلتشي 1-1 الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

في المباراة الأولى، يدين أتلتيكو مدريد بفوزه إلى مهاجمه الدولي الأوروغوياني لويس سواريس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 20.

وهو الهدف الثامن لسواريس هذا الموسم فلحق بثنائي وصافة لائحة الهدافين الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) وجيرار مورينو (فياريال) بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم سلتا فيغو ياغو أسباس.

وبهدفه الثامن في مبارياته الـ11 الأولى مع أتلتيكو مدريد، عادل سواريس أفضل بداية لمهاجم في صفوف الفريق في القرن الحالي والذي سجله الكولومبي راداميل فالكاو عام 2011.

إلتشي يفرمل ريال مدريد

وفي المباراة الثانية، نجح إلتشي في فرملة ريال مدريد وحرمه من الفوز السادس توالياً عندما أرغمه على التعادل 1-1.

وأهدر النادي الملكي فوزاً في المتناول كونه كان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة خصوصاً في الشوط الأول الذي تناوب لاعبوه على إهدار الفرص فدفعوا الثمن غالياً في الشوط الثاني عندما أدرك أصحاب الأرض التعادل من ركلة جزاء.

وأهدر الألماني طوني كروس فرصة سانحة في بداية المباراة بضربة رأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيسر (3).

ورد المهاجم الأرجنتيني ايميليانو ريغوني بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها البلجيكي تيبو كورتوا إلى ركنية (10).

وحرمت العارضة البرازيلي مارسيلو من افتتاح التسجيل بردها تسديدته القوية من حافة المنطقة (13).

ونجح ريال في افتتاح التسجيل عندما سدد ماركو أسنسيو كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من العارضة فتابعها الكرواتي لوكا مودريتش برأسه على يسار الحارس (20).

وتابع ريال أفضليته في الشوط الثاني لكن مدافعه داني كارفاخال ارتكب خطأ داخل المنطقة بعرقلة انطونيو باراغيان فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها فيدل بنجاح على يمين كورتوا مدركاً التعادل (52).

وكاد الأرجنتيني لوكاس بويه يمنح التقدم لإلتشي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر (63).

ونزل ريال بكل ثقله في الدقائق المتبقية وتصدى الحارس ادغار باديا لتسديدة كارفاخال من مسافة قريبة (68)، وأخرى للقائد سيرخيو راموس (69).

وعزز الفرنسي زين الدين زيدان خط هجومه عندما دفع بالبلجيكي ادين هازار العائد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، والبرازيلي فينيسيوس جونيور والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لكن دون جدوى.

غرناطة يزيد محن فالنسيا

وفي مباراة ثالثة، زاد غرناطة محن ضيفه فالنسيا عندما تغلب عليه 2-1.

وقلب غرناطة الطاولة على ضيفه فالنسيا الذي كان البادئ بالتسجيل عبر الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة 36، فأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بواسطة البرازيلي روبرت كينيدي، قبل أن يسجلوا هدف الفوز بواسطة خورخي مولينا في الدقيقة 88.

وتلقى فالنسيا ضربتين موجعتين على مدى ثلاث دقائق بطرد مهاجمه دافيد سالغييرو (70)، والبرتغالي غونزالو غيديش لتلفظه بكلمة غير لائقة بحق الحكم (73).

وطرد مدافع غرناطة البرتغالي دومينغوس دوارتي بعد ثلاث دقائق لتعمده عرقلة البديل مانو فاييخو إثر هجمة مرتدة (76).

واستعاد غرناطة توازنه بعد خسارته أمام ريال مدريد صفر-2 في المرحلة الماضية، فحقق الفوز الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة والسابع هذا الموسم معززاً موقعه في المركز السابع برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ايبار 1-1 الثلاثاء.

