شكرا لقرائتكم خبر عن العقارات الجاهزة تستحوذ على 72% من المبيعات في دبي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

استحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من عمليات البيع في السوق المحلي بدبي خلال عام 2020 بنسبة 72% نتجت عن 20512 صفقة بقيمة 52 مليار درهم، مقارنة بـ28% للتي لا تزال على الخريطة بـ20 مليار درهم (28%) من خلال 14600 صفقة.

وشملت عمليات بيع العقارات الجاهزة أكثر من 13251 وحدة سكنية، و4689 مبنى، وما يزيد على 2140 قطعة أرض. أما العقارات على الخريطة فضمت بيع 12110 وحدات سكنية و2474 مبنى.

وسجلت صفقات البيع خلال النصف الثاني من العام الجاري، الذي شهد إعادة فتح الأسواق ودفع عجلة الاقتصاد بعد برنامج التعقيم الوطني والإغلاق من جرّاء انتشار فيروس «كورونا»، 31 مليار درهم؛ (12739 صفقة) بنمو 48% مقارنة بالنصف الأول؛ حيث وصلت إلى 21 مليار درهم؛ (7773 صفقة).

وحققت أقوى 6 مناطق في دبي نحو 12 ألف معاملة بيع بقيمة تجاوزت 28 مليار درهم خلال 2020. وجاءت «مرسى دبي» في الطليعة من خلال 3185 صفقة بقيمة 6.6 مليار درهم، وفي المركز الثاني منطقة «برج خليفة» بـ1786 صفقة بـ5.1 مليار درهم، وثالثاً «حدائق الشيخ محمد» بواقع 1296 صفقة بقيمة 4.84 مليار درهم، أما رابعاً جاءت «المركاض» من خلال 1940 صفقة بـ4.4 مليار درهم، وفي المركز الخامس سجلت «الخليج التجاري» 2589 صفقة بقيمة 3.55 مليار درهم، وأخيراً وفي المركز السادس جاءت «نخلة جميرا» بنحو 3.5 مليار درهم نتجت من خلال 1087 صفقة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتصرفات «عقارات دبي» خلال 2020 نحو 174 مليار درهم، منها 72 مليار درهم لعمليات البيع نتجت عن 35100 صفقة، و87 مليار درهم للرهن من خلال 12875 صفقة، و15 مليار درهم للهبات نتجت عن 3031 عملية.

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