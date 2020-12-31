شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يُنهي 2020 بخيبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى ليفربول حامل اللقب عام 2020 بخيبة بعدما خرج بنقطة يتيمة من المباراة الثانية توالياً، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه نيوكاسل، الأربعاء، في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت تأجيل مباراة ثانية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأرجئت المباراة التي كانت مقررة بين توتنهام وضيفه فولهام قبل ساعتين من لقاء ليفربول، لوجود إصابات في صفوف الضيف، وذلك بعدما تأجلت الاثنين، مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون لظهور حالات إيجابية في صفوف الأول.

وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات، أعلنت رابطة الدوري خلال الأمسية أنها «لا تخطط» لإيقاف البطولة، مؤكدة أنها تثق ببروتوكولاتها الصحية، وذلك بعد تأجيل مباراة ثالثة هذا الموسم.

وقالت في بيان: «لم تناقش إيقاف الموسم ولا نخطط للقيام بذلك».

وبات ليفربول مهدداً بتشارك الصدارة مع غريمه الأزلي مانشستر يونايتد؛ كونه يبتعد عنه بفارق 3 نقاط فقط، وكون الأخير خاض مباراة أقل.

وفشل بطل إنجلترا للمرة الأولى هذا الموسم في تسجيل هدف في مباراة في الدوري، بفضل تألق نجم المباراة الحارس كارل دارلو، وواصل نتائجه المتواضعة خارج قواعده، بعدما اكتفى بالتعادل الخامس مقابل انتصارين وهزيمة.

أما نيوكاسل الذي خرج بشباك نظيفة للمرة الأولى على أرضه هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر.